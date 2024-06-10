В России разработали систему связи между РЭБ, РЭР и операторами БПЛА

Волонтерский проект «Локтар» начал работы над единым протоколом, чтобы решить проблему взаимодействия между средствами радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также операторами БПЛА путем создания системы обмена данных переднего края.