В России разработали систему связи между РЭБ, РЭР и операторами БПЛА

Волонтерский проект «Локтар» начал работы над единым протоколом, чтобы решить проблему взаимодействия между средствами радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также операторами БПЛА путем создания системы обмена данных переднего края.
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