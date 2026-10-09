В Харькове прогремели взрывы

В Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги. «В Харькове раздались взрывы», — говорится в сообщении телеканала «Общественное».
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