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В Герцлие ради Пугачевой не стали переходить на зимнее время

В Герцлие ради Пугачевой не стали переходить на зимнее время

После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации “Внуково-3” частным бортом улетела на Землю Обетованную.

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Комментарии
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С
Сергей
Что за бред я сейчас прочитал? Схера ли ради неё не стали переводить часы. Наверняка есть другие  причины, поважнее. Автор сказачник и фантазёр.
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15 час.
Людмила Абрамова
автор видимо запойный)))
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12 час.

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