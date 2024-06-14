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Роскошь и драма: 115 лет назад в Сочи открылся первый курортный комплекс «Кавказская Ривьера»

Роскошь и драма: 115 лет назад в Сочи открылся первый курортный комплекс «Кавказская Ривьера»14 июня 1909 года на берегу Черного моря открылся первый в истории Сочи гостиничный комплекс «Кавказская Ривьера».

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