Массовое ДТП с 4 машинами на М-7: пострадали пассажиры

В воскресенье около 11:35 на 41-м километре автодороги М-7 «Волга» столкнулись микроавтобус, два грузовика и легковой автомобиль, медицинская помощь понадобилась четверым из 19 пассажиров микроавтобуса.
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