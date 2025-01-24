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Царьград

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Музыкантов Львовского оркестра отправляют в пехоту: нехватка бойцов на фронте

Музыкантов Львовского оркестра отправляют в пехоту: нехватка бойцов на фронте

На фоне нехватки войск на передовой, музыкантов Львовского военного оркестра отправляют в пехотные подразделения.

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