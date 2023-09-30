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Кто сменит Владимира Путина на посту Президента РФ: список пофамильно

Кто сменит Владимира Путина на посту Президента РФ: список пофамильно

Лично Владимир Путин и верхушка российской власти не анонсировали желание покинуть пост Президента РФ раньше срока.

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Комментарии
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Владимир Уральцев
Коней на переправе не меняют. Тем более во время военных действий. Но и жить с такой дикой экономикой, культурой и безнравственностью тоже нельзя. И всё же, благодаря  этим  &quot;кандидатам&quot;, т.е., членам команды президента, мы кое-как существуем...Из полутора сотен миллионов россиян эти самые умные?? И где выход из этого тупика?
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