Лично Владимир Путин и верхушка российской власти не анонсировали желание покинуть пост Президента РФ раньше срока.
Кто сменит Владимира Путина на посту Президента РФ: список пофамильно
Комментарии
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Владимир Уральцев
Коней на переправе не меняют. Тем более во время военных действий. Но и жить с такой дикой экономикой, культурой и безнравственностью тоже нельзя. И всё же, благодаря этим "кандидатам", т.е., членам команды президента, мы кое-как существуем...Из полутора сотен миллионов россиян эти самые умные?? И где выход из этого тупика?
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3 час.
Румина Мавлеева
Ни за кого................
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2 час.
if
igors filipov
только Платошкин !!!!!!
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4 сек.
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