Кто сменит Владимира Путина на посту Президента РФ: список пофамильно

Владимир Уральцев

Коней на переправе не меняют. Тем более во время военных действий. Но и жить с такой дикой экономикой, культурой и безнравственностью тоже нельзя. И всё же, благодаря этим "кандидатам", т.е., членам команды президента, мы кое-как существуем...Из полутора сотен миллионов россиян эти самые умные?? И где выход из этого тупика?