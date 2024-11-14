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Царьград

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Русский генерал, разозливший Лондон: "Зам Шойгу", которого не посадили. И не зря

Русский генерал, разозливший Лондон: "Зам Шойгу", которого не посадили. И не зря

Продолжаем рассказывать о непростой работе вражеской пропаганды, которая пытается делать хорошо, но получается у неё плохо.

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