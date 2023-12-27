В 2024 году РФ появится новый ГОСТ с требованиями к системам вентиляции убежищ

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) поделился информацией о введении с первого мая следующего года нового государственного стандарта (ГОСТ) к системам вентиляции убежищ.
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