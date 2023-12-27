Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 722 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера Охотникова
    РОССИЯ БЕЗ НЕЁ ПРОЖИВЁТ, НЕ ВЕЛИКА ПОТЕРЯ ШУТОВ МНОГОMoslenta: Актриса...
  • Пульхерия Djem
    Поняли, почему таких, как наш ШАМАН не могло быть априори на голой вечеринке? Потому что ЛИЧНОСТЬ,ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!!!!!Певец SHAMAN посе...
  • Владимир Петросов
    До 17-го февраля вся голая шушера "отряхнётся" и прощённая страной вновь зажжёт "голубые огоньки" там.Клуб «Мутабор» от...

В 2024 году РФ появится новый ГОСТ с требованиями к системам вентиляции убежищ

В 2024 году РФ появится новый ГОСТ с требованиями к системам вентиляции убежищ

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) поделился информацией о введении с первого мая следующего года нового государственного стандарта (ГОСТ) к системам вентиляции убежищ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх