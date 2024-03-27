Новоаннинская молодёжь поддерживает СВО Проведение специальной военной операции по защите Донбасса от украинских националистов подняло по всей России огромную волну патриотических настроений.
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Новоаннинская молодёжь поддерживает СВО Проведение специальной военной операции по защите Донбасса от украинских националистов подняло по всей России огромную волну патриотических настроений.