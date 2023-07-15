Она написала заявление по собственному желанию.Неожиданно покинула свой пост зампред правительства Подмосковья Анна Кротова, написавшая заявление по собственному желанию 14 июля, об этом сайт областного правительства сообщил в 22:30 этого дня.
Она написала заявление по собственному желанию.Неожиданно покинула свой пост зампред правительства Подмосковья Анна Кротова, написавшая заявление по собственному желанию 14 июля, об этом сайт областного правительства сообщил в 22:30 этого дня.
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