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Неожиданно покинула свой пост зампред правительства Подмосковья Анна Кротова

Неожиданно покинула свой пост зампред правительства Подмосковья Анна Кротова

Она написала заявление по собственному желанию.Неожиданно покинула свой пост зампред правительства Подмосковья Анна Кротова, написавшая заявление по собственному желанию 14 июля, об этом сайт областного правительства сообщил в 22:30 этого дня.

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