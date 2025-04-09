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НАСА заявило о работе с «Роскосмосом» по затоплению МКС

НАСА заявило о работе с «Роскосмосом» по затоплению МКС

НАСА и госкорпорация «Роскосмос» совместно прорабатывают различные планы по затоплению Международной космической станции (МКС), заявил заместитель главы американского космического агентства по реализации космических программ Кен Бауэрсокс.

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