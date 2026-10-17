Прохор Шаляпин на концерте «Душа народная» в минском Дворце спорта 17 октября рассказал, что ценит Беларусь за чистоту и архитектуру Минска, качественный придорожный сервис и тёплый приём публики, а через месяц вернётся в республику на концерт группы «Аура».
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