Прохор Шаляпин на концерте «Душа народная» в минском Дворце спорта 17 октября рассказал, что ценит Беларусь за чистоту и архитектуру Минска, качественный придорожный сервис и тёплый приём публики, а через месяц вернётся в республику на концерт группы «Аура».