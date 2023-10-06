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Фурсов предупредил, чем элита заменит новую несостоявшуюся пандемию

Фурсов предупредил, чем элита заменит новую несостоявшуюся пандемию

Несмотря на то, что ставки мировой элиты на прошедшую пандемию не сыграла, верхушка «золотого миллиарда» не оставляет надежд на реализацию своих тёмных замыслов.

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