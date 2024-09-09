По мере окончания летних отпусков многие политики решили проявить себя на стезе миротворчества, включая премьера Германии Олафа Шольца, что особенно удивительно: все же именно его страна поставляет Украине существенную долю вооружения для продолжения конфликтаВ Кремле пока не видят предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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