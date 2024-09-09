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Что стоит за осенним оживлением миротворчества? Комментарий Георгия Бовта

Что стоит за осенним оживлением миротворчества? Комментарий Георгия Бовта

По мере окончания летних отпусков многие политики решили проявить себя на стезе миротворчества, включая премьера Германии Олафа Шольца, что особенно удивительно: все же именно его страна поставляет Украине существенную долю вооружения для продолжения конфликтаВ Кремле пока не видят предпосылок для мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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