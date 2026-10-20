Обновлено 20.10 в 14:30. Как сообщили в Минобороны России, перед взятием Тимошевки штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» преодолели подготовленную оборону ВСУ.
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