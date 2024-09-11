Операторы БПЛА организовали "воздушное разминирование" в курском приграничье

Скриншот видео Минобороны РФ разместило видео боевой работы операторов беспилотников группировки войск "Север" по "воздушному разминированию" местности от взрывоопасных предметов военнослужащих ВСУ и украинских националистов в приграничном районе Курской области.
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