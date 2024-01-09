В Казани отремонтируют «Дом печати» к саммиту БРИКС

Памятник архитектуры «Дом печати» в Казани отремонтируют к саммиту БРИКС. Здание находится на улице Баумана и соответствующие проектные решения уже опубликованы на сайте госкомитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.
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