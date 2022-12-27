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Турне четырех трамплинов. 1-й этап. Кубацки, Ланишек, Крафт, Гранеруд, Жила, Феттнер выступят в квалификации

28 декабря на первом этапе «Турне четырех трамплинов» в немецком Оберстдорфе пройдет квалификация. Прыжки с трамплина «Турне четырех трамплинов» 1-й этап Оберстдорф, Германия HS137 Квалификация Начало – 18.

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