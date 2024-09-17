В САФУ раскрыта противоправная схема по незаконному зачислению

Ситуацию прокомментировал исполняющий обязанности ректора САФУ Павел Марьяндышев— Цель схемы, которая была реализована в 2022 году, — предоставление отсрочки от призыва на военную службу по частичной мобилизации, объявленной указом Президента РФ от 21.
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