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Умение плавать не спасет: почему людей уносит в море в считаные секунды

Умение плавать не спасет: почему людей уносит в море в считаные секунды

Какая сила затягивает отдыхающих на глубину? Что такое тягун и чем он опасен? И как спасти того, кто не может противостоять силе воды? Ответы на эти вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

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