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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Анахайм» подписал контракт новичка с Готье. Лучший снайпер NCAA был обменян в «Дакс» после отказа играть за «Филадельфию»

Соглашение с 20-летним игроком рассчитано на 3 сезона, при этом текущий зачтется как первый (так как возраст подписания контракта новичка больше 19 лет, правило активации при 10 играх не действует).

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