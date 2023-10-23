Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Земля до динозавров — какой она была?

Земля до динозавров — какой она была?

Давайте отправимся в прошлое! Это весело! Мы пролетаем Средневековье, нашу первую цивилизацию, древних предков первых людей, динозавров, первых наземных животных, древних морских существ и так далее до самого начала времен.

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