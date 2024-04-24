Овечкин прокомментировал свою ошибку, приведшую к победному голу "Рейнджерс"

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин объяснил свою ошибку, которая во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Рейнджерс" привела к тому, что соперники сумели забросить победную шайбу.