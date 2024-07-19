Россию на Олимпиаде представят 15 человек - 15 ПРЕДАТЕЛЕЙ РОДИНЫ!. Кто они?

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Комментарии
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Андрей
пох. Они давно уже не русские, а так ...родились там на своё несчастье...А вот Тарасова и Роднина гордятся ими.
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13 час.

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