Россию на Олимпиаде представят 15 человек - 15 ПРЕДАТЕЛЕЙ РОДИНЫ!. Кто они?

Даниил Медведев На XXIII летние Олимпийские игры в Париже от России поедут спортсмены, выступающие в нейтральном статусе и соблюдающие ряд условий, установленных Международным олимпийским комитетом (МОК).
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