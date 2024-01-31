Модные в 70-х наряды вновь станут трендом

Дизайнер Наз Маер назвал россиянам трендовую одежду на 2024 год. В текущем году актуальными окажутся наряды, вдохновленные стилями прошлых лет, например гранжем 1990-х годов или богемными настроениями 1970-х годов.
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