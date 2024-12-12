Ветеран СВО переходит на бюджет: помощь от ямальского фонда «Защитники Отечества»

Социальный координатор ямальского фонда «Защитники Отечества» Кристина Михеева оказала поддержку ветерану специальной военной операции Юрию Войтенко, помогая ему перейти на бюджетное обучение в университете.
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