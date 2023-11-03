Боевики ВСУ заминировали авто жителя Херсона

Украинских военнослужащих заметил сосед цели покушения.Жители оккупированного Херсона сообщают, что в минувший четверг двое украинских боевиков пытались заминировать автомобиль херсонца, проживающего по адресу: улица Гридасова, дом 113.
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