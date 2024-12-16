Li 9 из КНР – Range Rover долой?

Про эту машину ходит множество слухов: мол, она лучше, чем Range Rover. Только подумайте: в Li 9 можно поставить штатное караоке (куда ж без него!) и петь прямо на ходу, в нее свободно помещается палатка для отдыха и многое-многое другое.
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