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Карты «Мир» запретили использовать в Google Pay: эти планы больше не обсуждаются

Карты «Мир» запретили использовать в Google Pay: эти планы больше не обсуждаются

Как сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal, американская компания Google приостановила работу над подключением карт российской платежной системы «Мир» к своему цифровому кошельку Google Pay.

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