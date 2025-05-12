Россиянам напомнили о длинных выходных в июне

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова кандидат юридических наук Наталья Свечникова напомнила в беседе с RT, что россиян ожидают длинные выходные в июне в связи с празднованием Дня России.
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