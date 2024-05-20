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ИА Реалист

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Мохаммад Мохбер стал президентом Ирана на переходный период

Мохаммад Мохбер стал президентом Ирана на переходный период

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). 19 мая вертолет с руководством Ирана разбился недалеко от медного рудника Сунгун, расположенного между Джульфой и Варзаканом в провинции Восточный Азербайджан и примерно в 70-100 км от города Тебриз.

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Комментарии
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НС
Наталья Середа
Одет по европейски в отличии от Раиси.
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8 час.

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