Мохаммад Мохбер стал президентом Ирана на переходный период

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). 19 мая вертолет с руководством Ирана разбился недалеко от медного рудника Сунгун, расположенного между Джульфой и Варзаканом в провинции Восточный Азербайджан и примерно в 70-100 км от города Тебриз.