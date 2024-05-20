Мохаммад Мохбер стал президентом Ирана на переходный период

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). 19 мая вертолет с руководством Ирана разбился недалеко от медного рудника Сунгун, расположенного между Джульфой и Варзаканом в провинции Восточный Азербайджан и примерно в 70-100 км от города Тебриз.
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