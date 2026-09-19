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Тульские новости

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Глава администрации напомнил тулякам о продолжении участия в выборах

Глава администрации напомнил тулякам о продолжении участия в выборах

В Тульской области до 20 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, а также дополнительные выборы депутатов Тульской областной думы по одномандатным избирательным округам № 10, 11 и 17.

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