Глава администрации напомнил тулякам о продолжении участия в выборах

В Тульской области до 20 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, а также дополнительные выборы депутатов Тульской областной думы по одномандатным избирательным округам № 10, 11 и 17.
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