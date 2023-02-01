На Алтае мужчина похитил набор "для безграничного творчества" и попался полиции В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело В Бийске 40-летний мужчина открыто похитил из магазина набор для стрижки волос, сообщили в местном управлении МВД.
На Алтае мужчина похитил набор "для безграничного творчества" и попался полиции В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело В Бийске 40-летний мужчина открыто похитил из магазина набор для стрижки волос, сообщили в местном управлении МВД.
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