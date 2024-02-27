Жители Смоленска возмущены тарифами на общественный транспорт

Автобусы ходят с большим интервалом, а стоимость проезда для всех одна Жители Смоленской области возмущаются обслуживанием общественного транспорта: между остановками в сельской местности установлен городской тариф, а льготных проездных нет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии