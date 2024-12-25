Кандидат в президенты Хорватии поддержала свержение Вучича

Баллотирующаяся на пост президента Хорватии представитель лево-зеленой партии «Мы можем» Ивана Кекин заявила, что стратегический интерес её страны состоит в том, чтобы президент Александр Вучич больше не возглавлял Сербию.
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