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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Зачем советские ученые поселили обезьян на необитаемом острове в 1972 году?

Зачем советские ученые поселили обезьян на необитаемом острове в 1972 году?

В начале семидесятых годов прошлого века научный мир жил в состоянии тихого, но напряженного соперничества между двумя сверхдержавами.

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