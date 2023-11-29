LCI: Запад задумывается о переговорах с Россией по урегулированию на Украине

РИАМО - 29 ноя. Западные страны начинают задумываться о начале диалога с Россией по украинскому вопросу, пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление международного обозревателя новостного канала Франции LCI Катрин Жантиль де Канкод.
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