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Китай

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Казахстан, Китай и Россия подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве в железнодорожной сфере

Астана, 29 февраля /Синьхуа/ -- Компании "Казахстан темир жолы" /КТЖ, "Казахстанские железные дороги"/, Xi'an Free Trade Port Construction and Operation /Китай/ и "Славтранс-Сервис" /Россия/ подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве.

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