Google отключит в России один из своих облачных сервисов

Корпорация Google с 9 сентября отключит в России один из своих облачных сервисов BigQuery. Об этом сообщила в Telegram-канале компания Softline, отслеживающая ограничения в использовании подобных ресурсов.
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