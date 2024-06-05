Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Турчака

Сегодня на пленарном заседании верхней палаты парламента досрочно прекращены полномочия сенатора – первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, представлявшего законодательный орган государственной власти Псковской области.
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