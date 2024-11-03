Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • баянов николай
    Сравним ситуацию. Если на севере заработал пенсию и уехал жить в другой регион (РОССИИ!), пенсия становится значитель...Комитет по госстр...
  • Владимир Алтайцев
    Как обычно  - награждение непричастных, наказание невиновных Награждённые  ОБЯЗАНЫ  были  это делать.Премия Президента...
  • Владимир Алтайцев
    Айшат получила награду за свои заслуги, связанные с укреплением культурных и дружеских отношений между двумя странами...Глава Чечни награ...

Миф о неизлечимости женского алкоголизма развенчал врач-нарколог Руслан Исаев

Миф о неизлечимости женского алкоголизма развенчал врач-нарколог Руслан Исаев

Эксперты отмечают, что представление о неизлечимости женского алкоголизма является мифом. По словам психиатра и нарколога Руслана Исаева, руководителя наркологического и психиатрического диспансера, алкоголизм - это единое заболевание, требующее одинаковых подходов к лечению независимо от пола.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх