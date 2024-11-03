Миф о неизлечимости женского алкоголизма развенчал врач-нарколог Руслан Исаев

Эксперты отмечают, что представление о неизлечимости женского алкоголизма является мифом. По словам психиатра и нарколога Руслана Исаева, руководителя наркологического и психиатрического диспансера, алкоголизм - это единое заболевание, требующее одинаковых подходов к лечению независимо от пола.