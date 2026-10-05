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Санчес объявил о проведении досрочных выборов в парламент 29 ноября

Санчес объявил о проведении досрочных выборов в парламент 29 ноября

Премьер Испании Педро Санчес объявил о проведении досрочных выборов в парламент 29 ноября. «Я решил созвать сегодня утром внеочередное заседание совета министров, чтобы распустить генеральные кортесы и назначить всеобщие выборы, которые.

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