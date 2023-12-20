Ученые обнаружили древнюю стоянку человека и остатки мамонтов в Якутии

На территории Якутии были обнаружены останки мамонтов и людей, живших более 30 тысяч лет назад. Заведующий отделом мамонтовой фауны Академии наук Якутии Альберт Протопопов сообщил ТАСС, что ученые обнаружили в Чурапчинском районе республики останки неизвестных животных, предположительно, эпохи раннего плейстоцена—неогена, а также стоянку человека периода палеолита.
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