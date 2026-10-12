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Завершился чемпионат Сахалинской области по шахматам

Завершился чемпионат Сахалинской области по шахматам

Победителем чемпионата Сахалинской области по шахматам среди мужчин и женщин в Южно-Сахалинске стал Михаил Парецкий 11 октября, итоги турнира опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

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