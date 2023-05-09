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Вратарь «Эдмонтона» Скиннер пропустил 4 шайбы в 3-м матче с «Вегасом» и был заменен

Вратарь «Эдмонтона» Скиннер пропустил 4 шайбы в 3-м матче с «Вегасом» и был заменен

«Ойлерс» проиграли «Голден Найтс» (1:5) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-2).  Скиннер отразил 19 бросков из 23 и был заменен после четвертой шайбы «рыцарей» во втором периоде.

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