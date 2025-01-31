«Столото»: лотерейный миллиардер обратился за выигрышем

Победитель лотереи «Новогодний миллиард» начал проходить процедуру для оформления выигрыша. Об этом РИА «Новости» сообщили представители крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото».
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