SpaceX планирует вывод ещё 100 000 спутников: новым игрокам становится тесно

FCC получила заявки на новые группировки связи от Amazon, Blue Origin и десятков компаний, но конкурировать со Starlink без уникальной ниши становится всё сложнееНовая волна спутниковых группировок заявила права на частоты для связи на негеостационарной орбите (NGSO, орбиты, где спутники движутся относительно Земли и не остаются над одной точкой планеты).