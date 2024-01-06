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«Челси» вылетел из прошлого Кубка Англии в 1/32 финала. Этот розыгрыш начинают с «Престоном»

«Челси» встретится с «Престоном» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Лондонский клуб в прошлом сезоне вылетел из Кубка как раз на стадии 1/32 финала – тогда «Челси» разгромно проиграл «Ман Сити» (0:4).

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