«Челси» вылетел из прошлого Кубка Англии в 1/32 финала. Этот розыгрыш начинают с «Престоном»

«Челси» встретится с «Престоном» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Лондонский клуб в прошлом сезоне вылетел из Кубка как раз на стадии 1/32 финала – тогда «Челси» разгромно проиграл «Ман Сити» (0:4).