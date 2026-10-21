Мероприятия пройдут с 30 октября по 5 декабря.Мероприятия пройдут с 30 октября по 5 декабря. Проект приглашает детей и взрослых, предпринимателей, людей с инвалидностью и их близких.
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